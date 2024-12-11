Beşiktaş'tan sitemkâr mesaj: Aynı hassasiyet neden Rafa’ya gösterilmedi

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda Barış Alper’in sakatlanmasına çok üzüldüklerini, pozisyonda Manaj’a kırmızı kart çıkması gerektiğini, kendilerinin de benzer haksızlıklara uğradığını kaydetti. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuşan Vardar, pozisyon sonrası kendileri dahil tüm kamuoyunun Manaj’a kırmızı kart gösterilmesi gerektiği konusunda birleştiğini hatırlatarak “Peki aynı tavır niye Rafa Silva’ya, Antalyaspor maçında yapılan faulde gösterilmedi?” dedi.

RAFA DA ÖNEMLi BiR OYUNCU

Vardar “Bizim milli takım oyuncumuz, çok önemli. Rafa Silva da Türkiye’deki futbol izlenmesindeki çok önemli bir oyuncu. Hakkaniyet diyoruz ya, bu herkese lazım. Barış’ın pozisyonuna ne kadar üzüldüysek, Beşiktaş’ın oyuncusuna, başka bir takım oyuncusuna da aynı tepkiyi göstermiyorsak o zaman hakkaniyet olmuyor” diye konuştu.