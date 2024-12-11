×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan sitemkâr mesaj: Aynı hassasiyet neden Rafa’ya gösterilmedi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig
Beşiktaştan sitemkâr mesaj: Aynı hassasiyet neden Rafa’ya gösterilmedi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar’dan spor kamuoyuna sitemkâr mesaj. Siyah beyazlı yönetici “Barış’ın pozisyonuna ne kadar üzüldüysek, Beşiktaş’ın oyuncusuna, başka bir takım oyuncusuna da aynı tepkiyi göstermiyorsak o zaman hakkaniyet olmuyor” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda Barış Alper’in sakatlanmasına çok üzüldüklerini, pozisyonda Manaj’a kırmızı kart çıkması gerektiğini, kendilerinin de benzer haksızlıklara uğradığını kaydetti. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuşan Vardar, pozisyon sonrası kendileri dahil tüm kamuoyunun Manaj’a kırmızı kart gösterilmesi gerektiği konusunda birleştiğini hatırlatarak “Peki aynı tavır niye Rafa Silva’ya, Antalyaspor maçında yapılan faulde gösterilmedi?” dedi.

RAFA DA ÖNEMLi BiR OYUNCU

Vardar “Bizim milli takım oyuncumuz, çok önemli. Rafa Silva da Türkiye’deki futbol izlenmesindeki çok önemli bir oyuncu. Hakkaniyet diyoruz ya, bu herkese lazım. Barış’ın pozisyonuna ne kadar üzüldüysek, Beşiktaş’ın oyuncusuna, başka bir takım oyuncusuna da aynı tepkiyi göstermiyorsak o zaman hakkaniyet olmuyor” diye konuştu. 

Gözden KaçmasınGedson Fernandesten Fenerbahçe sözleriGedson Fernandes'ten Fenerbahçe sözleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!