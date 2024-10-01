Beşiktaş'tan sert çıkış: Sizin senaryonuz bizim finalimiz

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Beşiktaş, Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Siyah beyazlı takım, karşılaşmanın sonucunu hakem kararlarına tepki göstererek duyurdu. Beşiktaş sosyal medya hesabından “Sizin senaryonuz, bizim finalimiz” ifadelerini kullanırken, hakem Atilla Karaoğlan’ın fotoğrafını da ‘Rağmen’ ifadesiyle paylaştı.

Siyah beyazlılar ayrıca Immobile’nin Attamah’ın müdahalesiyle yerde kaldığı ancak hakemin ‘devam’ dediği pozisyonu paylaşıp “Beşiktaş resmi X hesabı olarak penaltının tanımını ve ne zaman penaltı verileceğini belli aralıklarla soruyoruz. Sorumuza cevap bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş X hesabı, Kartal Kayra’nın pozisyonu için de “Bugün Kayseri’de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen” paylaşımı yaptı.