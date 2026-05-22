Beşiktaş'tan Sergen Yalçın yerine sürpriz isim! Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı

Haberin Devamı

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ta yönetim, rotasını ağırlıklı olarak yabancı isimlere çevirdi.

Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin yapılanmasını vakit kaybetmeden şekillendirmek isterken, geniş aday listesi üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yürütüyor.

ALTERNATİF PLANLAR HAZIR

Fanatik'in haberine göre Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, teknik adamların oyun anlayışı, kariyer geçmişi ve mali şartlarını detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Daha önce Dino Toppmöller, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu ve Oliver Glasner gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş, Alman teknik adam Toppmöller ile de temas kurmuştu. Öte yandan yönetimin alternatif planlarını da hazır tuttuğu belirtildi.

Haberin Devamı

FİLİPE LUİS İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Siyah-Beyazlılar, son dönemde adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis için de girişimlere başladı. Genç çalıştırıcının Türkiye’de görev yapma fikrine olumlu baktığı iddia edilirken, temasların ilerleyen süreçte hız kazanabileceği ifade edildi. Son olarak Flamengo’dan ayrılan 40 yaşındaki futbol adamı için resmi adımların atılması bekleniyor.

POSTECOGLOU DA LİSTEDE

Diğer yandan da Ange Postecoglou için girişimlerin devam ettiği öğrenildi. Avustralyalı çalıştırıcı, Ekim 2025’te Nottingham Forest’tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmamıştı.