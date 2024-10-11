Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi: Bu bir vatan hainliğidir | Soyunma odasında karşılıklı itişme kakışma var

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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Beşiktaş ve Türk futbolunun gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Onur Göçmez'in açıklamaları şöyle:

"GÖZLEMCİLERDE EGO VAR"

"Biz Antep maçını değerlendirdiğimizde, bir kere gözlemci raporuna göre karar veriliyor, kurullar, gözlemci raporuna göre karar veriyor. Oradaki insanlar, oradaki örneklere göre karar veriyor. Oynanan bir maçta, ben sizi ittirdim, vurdum size, siz kalktınız, siz de bana vurdunuz, kim atılır, ikimiz de atılırız. Gözlemci raporuna göre, karşılıklı bir münakaşa var. Bu bir sonuç. Gözlemci yapısıyla ilgili ciddi sorun var. Gözlemciler Türk futbolunun görünmeyen geriye gitme nedenlerinden biri olabilir. Bu işi iyi yapanlar var ama ben 8 yıldır bu sporun içerisindeyim. Fıtrat hep aynı, hiçbir şey değişmiyor. Gözlemcilerde ego, iş bilmezlik var."

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"SOYUNMA ODASINDA KARŞILIKLI İTİŞME KAKIŞMA VAR"

"Gaziantep maçında hocamız sürekli taciz edildi. Serdar Hoca'mız işi dengelemek için devreye girdi. Raporlarda yok, soyunma odasında karşılıklı itişme kakışma var. Serdar Hoca'nın aldığı cezayı reddetmiyorum, adalet varsa, diğer hocanın da iki maç alması gerekiyor. Eğer o da iki maç alırsa, tartışacağımız konu, neden böyle olduğuydu. Biz bununla hep karşılaşıyoruz."

"DAHA CESUR OLMALARINI BEKLİYORUM"

"Divanda arkadaşımız konuşma yapıyor, ceza alıyor, onu takip ediyorsun. Geçen seneden beri, 'Lig bitmeyecek, burada maç yönetemezsin' şeklinde açıklama yapılıyor ama ceza yok. Bu gözlemcilerin raporları bu şekilde devam ederse, bu lig bence de bitmez. TFF başkanının cesur bir kimlik mesajı veriliyor. Ben daha cesur olmalarını bekliyorum."

"GÖZLEMCİLER, TÜRK FUTBOLUNUN GERİYE GİTMESİNİN SEBEPLERİNDEN BİRİ"

"Beşiktaş başarılı olduğunda oyunlar başlar. Bunlar doğal şeyler önemli olan tepki vermek. Gözlemcilerin kendine gelmesi lazım. Gözlemciler, Türk futbolunun geriye gitmesinin sebeplerinden biri olabilir."

"BU BİR VATAN HAİNLİĞİDİR"

"Geçen bir video çıktı, Semih bizim evladımız. Semih'le alakalı bilerek yapılıyor, bunu yapan vatan hainidir. Bakalım katlanacak mı cezamız. Test edelim. Semih, gelişimini daha tamamlamayan, yolun başında olan bizim geleceğimiz. Bu çocukla ilgili kayıt yapıyorsun ve sosyal medyaya atıyorsun. Bu bir vatan hainliğidir. Bu hiç gündemimizde değil. Buna emniyetin müdahale etmesi gerekiyor."

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"SIFIRDAN TAKIM OLUŞTURDUK"

"10 ayda 2 kupa aldık. Yapılan operasyonu söyleme açısından söylüyorum, sözleşme fesihleri, direkt satışları ve genç yeteneklerimizi kiralamak için bu transfer döneminde 41 futbolcuya işlem yapmışız. Bunların bir kısmı ayrılmak istedi. 41 futbolcu operasyonu olmuş, devre arasıyla birlikte 12 transfer olmuş. Biz bu transfer yapılan 12 kişiden 9-10 tanesi direkt 11'e katkı veriyor. Sıfırdan takım oluşturduk. Bazı tepkiler oldu, bunlar olacaktır. Biz bir dramdan çıktık. Oradaki insanların kötü niyeti yoktu. Karanlıklardan çıktık, aydınlığa doğru gidiyoruz."

"SEMİH İLE HOCAMIZ ARASINDA HİÇBİR SORUN YOKTUR"

"Semih Kılıçsoy, kendini geliştirmek için mücadele veren genç bir arkadaşımız. Çıkar Konya maçında 2 gol atar, her şey dağılır. Bu takımın çok önemli parçası, Türk futbolunun çok önemli parçasıdır. Semih Kılıçsoy, milli takıma gittiğinde rencide eden insanları bulmaktır mücadele. Semih, Ersin, Mustafa, Muçi, çok değerlidir. Bizim futbolcularımızın 19-24 yaş ortalamasında. Semih ile hocamız arasında hiçbir sorun yoktur. Lyon'da gider 11'de oynar, bilemezsiniz. Futbol, 11 kişi oynanmaz. Kadro oluşturulur, derin bir yapımız var. Bir gün Mustafa, bir gün Gedson çıkar. Sakin olmak lazım."