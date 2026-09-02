Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz takviye!

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan savunmaya da sürpriz bir hamle geldi.
HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.
Hem Alanyaspor hem de oyuncuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların transferi kısa süre içinde açıklaması ve genç savunmacıyı UEFA'ya bildirilecek kadroya eklemesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 36 maça çıkan Ümit Akdağ, 1 gol - 2 asist üretirken 8 de sarı kart gördü.
Bu sezon Alanyaspor'un ligde oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Ümit Akdağ, 1 sarı kart gördü.