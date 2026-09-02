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Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz takviye!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Ümit Akdağ
Beşiktaştan savunmaya sürpriz takviye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 21:58

Beşiktaş, Alanyaspor'un genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan savunmaya da sürpriz bir hamle geldi.

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

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Hem Alanyaspor hem de oyuncuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların transferi kısa süre içinde açıklaması ve genç savunmacıyı UEFA'ya bildirilecek kadroya eklemesi bekleniyor.

Beşiktaştan savunmaya sürpriz takviye

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 36 maça çıkan Ümit Akdağ, 1 gol - 2 asist üretirken 8 de sarı kart gördü.

Bu sezon Alanyaspor'un ligde oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Ümit Akdağ, 1 sarı kart gördü.

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Beşiktaştan savunmaya sürpriz takviye

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Ümit Akdağ

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