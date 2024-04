Beşiktaş'tan Sarajevo'ya kiralanan Ajdin Hasic'tan itiraflar! Fenerbahçe'nin ilgisi, Edin Dzeko hayranlığı...

Haberin Devamı

2020 yılının devre arasında Dinamo Zagreb’den Beşiktaş’a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic, yaşadığı çapraz bağ sakatlığından dolayı toplam 13 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Boşnak futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Hasic, kiralık olarak Ümraniyespor ve Göztepe takımlarında da oynadı. Sezon başında ülkesinin takımlarından FK Sarajevo’ya transfer olan ve oynadığı futbolla göz dolduran Boşnak yıldız; Beşiktaş’taki hedefleri, Sergen Yalçın, Valérien Ismaël, Edin Dzeko ve Semih Kılıçsoy ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

22 YAŞINDAKİ BOŞNAK YILDIZ AJDIN HASIC’TEN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“FENERBAHÇE’NİN BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ BEN DE DUYMUŞTUM AMA…”

İlk olarak 2020 yılında Beşiktaş’a olan transfer sürecine değinen Ajdin Hasic, “O dönem Dinamo Zagreb’de forma giyiyordum. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş’tan önce birçok Avrupa kulübü benimle ilgileniyordu ama kader ve hayat beni Beşiktaş’a getirmeye karar verdi. Ayrıca o dönem Fenerbahçe’nin de benimle ilgilendiğine dair meseleyi ben de duymuştum ama her şey geçmişte kaldı. Biz sadece ileriye bakıyoruz, neler olduğuna değil” dedi.

Bu sezon FK Sarajevo’da oynadığı futbolla dikkat çeken ve Beşiktaşlı taraftarları ümitlendiren 22 yaşındaki yetenek, 26 maçta gösterdiği 8 gol ve 5 asistlik performansından memnun olduğunu, sezon sonuna kadar formunu ve istatistiklerini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

“19 YAŞIMDA SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK ÇOK ÖZEL BİR DUYGUYDU”

Beşiktaş’ta attığı ilk gole ve kazandığı kupalara değinen Boşnak futbolcu, “Beşiktaş formasıyla oynadığımda ve ilk golümü attığımda (2021 yılında Kayserispor’a karşı) gerçekten gurur duymuştum. O yüzden Beşiktaş'ın büyük ve harika bir kulüp olduğunu, köklü bir geçmişe, inanılmaz taraftarlara ve muhteşem bir stada sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca 19 yaşımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmak, kariyerimdeki çok özel duygulardan biriydi. O yıl da sakatlık yaşamıştım. Şampiyonluk sevinci ile yaşadığım sakatlığın üzüntüsünün bir arada olmasından dolayı duygularım karmakarışıktı. Keşke o zaman daha fazla oynayabilseydim ama yine de güzel günler yaşadım ve hayatım boyunca hatırlayacağım anlar oldu” diye konuştu.

“O YIL ŞAMPİYONLUĞA ADAY DEĞİLDİK AMA SERGEN YALÇIN İLE BUNU BAŞARDIK”

Beşiktaş’ta oynadığı dönem beraber çalışma imkânı bulduğu teknik direktörler Sergen Yalçın ve Valérien Ismaël’in takım yönetimiyle ilgili düşüncelerini söyleyen Hasic, şöyle devam etti: “Sergen Yalçın, hayatımda gördüğüm en karizmatik insanlardan biriydi. Güçlü bir kişiliği ve kendine ait bir oyun tarzı vardı. Ona gerçekten saygı duyuyorum ve o yıl şampiyonluğa aday değildik ama Beşiktaş camiası ve Sergen Yalçın ile birlikte bunu başardık. Aslında Valerian Ismael ile çok fazla çalışmadım. O yıl Göztepe'ye kiralık gitmiştim. Valerian Ismael, birlikte çalıştığımız zamanlarda iyi ve profesyonel bir adam, çalışkan biri olarak görünüyordu.”

“BİR GÜN AVRUPA’NIN EN İYİ 5 LİGİNDE OYNAYACAĞIMDAN %100 EMİNİM”

Sezon sonunda Beşiktaş’a dönecek olan ve siyah-beyazlı ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, “Bu yıldan sonra kendimi Beşiktaş'ta kanıtlamak için kesinlikle daha güçlü ve kararlı hissediyorum. Geçmişte birçok şey oldu; sakatlıklar yaşadım, antrenörler değişti ama şimdi Beşiktaş'ın beni neden transfer ettiğini kanıtlama sırasının bende olduğunu hissediyorum. Şu anda amacım hazırlık döneminde kulübe katılmak ve yeteneklerimi göstermek. Kendime tek bir söz veriyorum: Beşiktaş için tekrar oynamalı ve gol atmalıyım. Stadyumdaki o atmosferi yeniden hissetmeliyim. Şu anda hayalim ve hedefim bu” diye ifade etti. İleride oynamak istediği liglerden bahseden Hasic, “İspanya ve İngiltere'yi seviyorum ama önce Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamalıyım, sonra geleceğim hakkında konuşuruz. Bir gün Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynayacağımdan %100 eminim” dedi.

“FENERBAHÇE, EDIN DZEKO’NUN TRANSFERİYLE ‘BİNGO’ YAPTI”

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Boşnak futbolunun önemli isimlerinden Edin Dzeko’ya da değinen genç yetenek, yıldız isimle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. 22 yaşındaki sol ayak, “Edin Dzeko, gerçekten Bosna Hersek’in en popüler insanlarından biri. Onun için Bosna futbolunun efsanesi diyebilirim. Yaptığı her şey için büyük saygı duyuyorum. Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter gibi kulüplerde oynadı. Dzeko, oynadığı her kulüpte en önemli oyunculardan biri ve en golcü oyuncu oldu, şampiyonluklar kazandı. Şimdi bile başarıya aç bir futbolcu. Fenerbahçe, Edin Dzeko’nun transferiyle ‘bingo’ yaptı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum ve dünyadaki her genç futbolcu için ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum” diye vurguladı.

“EDIN DZEKO’YU EN AZINDAN BİR MAÇ BİRLİKTE OYNAMAK İÇİN YAKALAYACAĞIM”

Bosna Hersek Milli Takımı’yla ilgili olan hedeflerini de anlatan başarılı futbolcu, milli takımda oynamanın her zaman önemli bir görev ve gurur verici bir olay olduğunu belirtti. Hasic, “Bosna Hersek Milli Takımı’nın tüm kategorilerde oynadım. A takımda ilk maçıma çıkmayı beklediğim zamanlarda Covid’e yakalandım ve ardından sakatlık yaşadım. Hala milli takımda ilk maçımı oynamak için fırsat bekliyorum ve eminim yakında o da olacak. Milli takımda Edin Dzeko'yu en azından bir maç birlikte oynamak için yakalayacağım” diye söyledi.

“BEŞİKTAŞ’IN UZUN VADELİ VE İDDİALI BİR TEKNİK DİREKTÖR BULMASI GEREKİYOR”

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos’u da takımdan gönderen ve sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ın durumunu değerlendiren Ajdin Hasic, umut dolu mesajlar verdi. Boşnak yıldız, “Her takımın iyi ve kötü günleri vardır. Umarım bu sezondan sonra Beşiktaş için güzel günler yeniden başlar. Beşiktaş’ın durumunu takip ediyorum. Tabii ki bir sezonda 4 farklı teknik direktör değiştirmek kolay bir şey değil. O yüzden kulübün uzun vadeli ve iddialı bir teknik direktör bulması gerekiyor” dedi.

“SEMİH’İN GİTMESİ İÇİN BELKİ ÇOK ERKEN AMA…”

Avrupa devlerinin peşinde olduğu 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy ve vatandaşı Amir Hadziahmetovic de değinen Hasic, son olarak şöyle konuştu: “Semih, bu sezon gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor. Güçlü, kuvvetli, hızlı bir futbolcu. Umarım Beşiktaş'ta bir yıl daha kalır. Semih’in gitmesi için belki çok erken ama iyi bir kulüp sizi istiyorsa ‘hayır’ demek kolay değil. Önümüzdeki kamp dönemini, yeni sezona hazırlanmayı, Semih gibi kaliteli bir oyuncuyla ve aynı zamanda Bosnalı kardeşim Amir Hadžiahmetović ile oynamayı dört gözle bekliyorum. Amir Hadžiahmetović’in de adını anmak zorundayım. Onu hem bir insan hem de bir oyuncu olarak çok seviyorum. Amir, mükemmel karakteri olan bir futbolcudur. Amir ile aslında dizlerimizdeki bağlarla ilgili olan aynı sakatlığı yaşadık. Amir de sakatlıktan dönecek ve gelecek sezon için hazır olacak. İkimizin de kulübün ihtiyacı olan iyi etkiyi ve enerjiyi getirebileceğine inanıyorum.”