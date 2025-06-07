Beşiktaş'tan santrfor sürprizi!

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Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN FRANSA ÇIKARMASI

Siyah - beyazlıların Monaco'nun İsviçreli golcüsünün peşinde olduğu öğrenildi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Breel Embolo için kulübü ile teması kurdu.





EMBOLO'NUN SAYILARI

Bu sezon Fransız ekibi ile 42 resmi maçta forma giyen İsviçreli, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 9 asistlik skor katkısı üretti.