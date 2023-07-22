Beşiktaş'tan santrfor hamlesi: Meschack Elia için resmi teklif...

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Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle forvete transfer yapmak için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki santrfor Meschack Elia için Belçika ekibi Young Boys'a 5 milyon euroluk teklif yaptı.

Haberde Demokratik Kongolu futbolcunun uzun zamandır Beşiktaş'ın listesinde olduğu belirtildi.

2020 yılından bu yana Young Boys forması giyen Demokratik Kongolu forvet 133 maçta 31 gol ve 30 asistle oynadı.