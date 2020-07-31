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GeriFutbol Beşiktaş'tan Sandro Wagner için ilk hamle | Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Sandro Wagner için ilk hamle | Transfer Haberleri

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Beşiktaş'tan Sandro Wagner için ilk hamle | Transfer Haberleri
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BeşikBurak Yılmaz’ın ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştüğü öğrenildi. 

Çin’in Tianjin Teda takımından ayrıldıktan sonra boşta olan 32 yaşındaki golcü futbolcu için siyah beyazlılar menajerini teklifini iletti. 

Bonservisinin elinde olması Wagner’i daha da cazip kılarken Beşiktaş’ın hedefi 10 Ağustos’a kadar bu transfere noktayı koymak. 

Hoffenheim’dan 13 milyon Euro’ya Bayern Münih’e transfer olduktan 1 sene sonra 2019 Ocak’ta 5 milyon Euro’ya Çin’e giden Wagner 11 haftalık suskunluğun ardından sonraki 15 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.

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