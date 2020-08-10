Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi mesajı: 'Beni özledin mi?'
Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ile Avrupa macerasına başlayacak.
Siyah beyazlı kulüp, Twitter hesabından Şampiyonlar Ligi için paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda Şampiyonlar Ligi hesabı etiketlenerek ''Beni özledin mi?'' ifadeleri kullanıldı.
Did you miss me? @ChampionsLeague 😎#UCL pic.twitter.com/QpFc0WTCYf— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) August 10, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle