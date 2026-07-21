Beşiktaş'tan Salah'a son teklif ve ültimatom!

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Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mısırlı yıldızla ilgili görüşmelerde önemli mesafe kat eden siyah-beyazlı yönetim, sürecin son bölümünde belirleyici olacak hamlesini yaptı.

10 MİLYON EURO MAAŞ, 2 MİLYON EURO BONUS

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile kıran kırana bir pazarlık masasına oturdu. Mısırlı yıldızın Beşiktaş’tan alacağı yıllık ücret konusunda kesin olarak el sıkıştı.

Konuşulan rakam 10 milyon euro maaş artı 2 milyon euro bonus. Salah’ın 2 senelik sözleşme talebi de kabul edilmişti.

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TEK VE EN BÜYÜK ENGEL MENAJER KOMİSYONU

Transferin resmiyete dökülmesinin önündeki tek ve en büyük engel ise menajer komisyonu. Masadaki bu son pürüzü de çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek için tüm şartları zorluyor.

Transfer operasyonunu bizzat yürüten başkan Serdal Adalı, menajer tarafının yüksek komisyon talebine karşılık son teklifini iletti. Siyah-Beyazlı kulübün kasasını güvenceye almak isteyen Adalı, yüzden 12 oranında bir menajerlik ücreti önererek son noktayı koydu. Kısacası final teklifini yaptı.

EN GEÇ YARINA KADAR CEVAP BEKLENİYOR

Başkan Adalı, Salah ve menajerine kararlarını vermeleri için süre tanıdı. Şimdi tüm Beşiktaş camiası ve futbol kamuoyu, dünya yıldızının vereceği nihai karara kilitlenmiş durumda. Siyah-Beyazlı yönetim, en geç yarın Salah tarafından olumlu geri dönüş bekliyor.

ADALI AÇIKLAMIŞTI

Başkan Adalı, önceki gün yaptığı açıklamada Salah’ın menajerinin son anda uçuk bir komisyon talep ettiğini ve konudan oyuncunun da haberi olduğunu düşünmediğini söylemişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Salah, 12 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.

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