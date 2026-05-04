Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Milot Rashica!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 19:31

Beşiktaş, Milot Rashica'nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesi ısınmada sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Kosovalı oyuncunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

