Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'da son durum

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Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırklarelispor maçının hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Öte yandan siyah beyazlılar, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlığına dair açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’in iki günlüğüne ülkesi Norveç’te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı.

Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."



