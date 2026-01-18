×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Wilfred Ndidi#Sakatlık
Beşiktaştan sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 16:17

Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi için sakatlık açıklaması geldi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Gözden Kaçmasınİspanya basını Arda Güleri övgü yağmuruna tuttu: Söndürülemez gibi görünen bir yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci gibiydi, Real Madrid için bir nimet, En karanlık anda Real Madridi aydınlattıİspanya basını Arda Güler'i övgü yağmuruna tuttu: 'Söndürülemez gibi görünen bir yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci gibiydi!', 'Real Madrid için bir nimet!', 'En karanlık anda Real Madrid'i aydınlattı!'Haberi görüntüle

Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır."

TRT Spor'un haberine göre Wilfred Ndidi, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Wilfred Ndidi#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!