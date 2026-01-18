Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır."
TRT Spor'un haberine göre Wilfred Ndidi, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.