Beşiktaş'a Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 13:35

Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun sağ uyluk üst adale grubunda kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır.

Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir."

YAKLAŞIK 1 AY FORMA GİYEMEYECEK!

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre; Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 25-30 gün forma giyemeyecek.

