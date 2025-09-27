×
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Sakatlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 20:15

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 21 yaşındaki futbolcunun, antrenmanda sakatlık geçirdiği ve sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.
Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

