Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmasının ardından oyuna devam edemeyen Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."