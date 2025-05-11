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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Adana Demirspor
Beşiktaştan sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 22:51

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta kafa travması geçiren Alman futbolcu Felix Uduokhai'de kanama bulgusu saptanmadığını duyurdu.

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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmasının ardından oyuna devam edemeyen Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Adana Demirspor

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