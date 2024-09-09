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Beşiktaş'tan Sadio Mane bombası! Hasan Arat, Al Nassr başkanı ile bizzat görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Sadio Mane
Beşiktaştan Sadio Mane bombası Hasan Arat, Al Nassr başkanı ile bizzat görüştü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

Yaz transfer döneminde yaptığı Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi flaş transferlerle sezona çok hızlı giren Beşiktaş bir büyük hamleye daha hazırlanıyor. Kartal, Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane’yi bitirmek üzere.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan’a giderek, aynı zamanda yakın dostu olan Al Nassr Başkanı Musalli El-Muammer ile görüşme gerçekleştirmişti.

İş birliği anlaşması imzalandı

Gözüşmede, Beşiktaş ve Al Nassr arasında, futbolcu transferlerinde iki kulübün birbirlerine öncelik sağlaması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Arat bu görüşmede yakın dostu El-Muammer’den Mane transferinde kolaylık istedi. Mane’nin de gözden çıkarıldığı Al Nassr’da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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Beşiktaştan Sadio Mane bombası Hasan Arat, Al Nassr başkanı ile bizzat görüştü

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Ünlü bir iş insanı yardım edecek

Beşiktaş’a bu transferde ünlü bir iş insanının da finansal destekte bulunacağı öğrenildi ancak siyah beyazlı ekibe Mane ve Al Nassr’ın ikna edilmesi yetmeyebilir. Halihazırda 17 yabancı oyuncusu olan ve zaten 3 fazlası bulunan Beşiktaş, Mane’yi transfer etmek istiyorsa 4. bir oyuncu ile yollarını ayırmak veya sözleşmesini dondurmak zorunda. Aboubakar, Chamberlain ve Amartey gidecekler listesinde ilk sırada.

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#Transfer#Beşiktaş#Sadio Mane

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