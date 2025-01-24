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Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz hamlesi! Rangers kararını bildirdi

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#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz
Beşiktaştan Rıdvan Yılmaz hamlesi Rangers kararını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 15:16

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için kulübü Rangers ile görüşme gerçekleştirdi.

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Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi sona ermeden önce Arthur Masuaku'yla yolları ayırıp bir sol bek takviyesi yapılması planlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun durumu hakkında Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rangers'ın bu görüşmede 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

2.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Alman futbol platformu Transfermark'ta piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibiyle 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

2022 yazında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 20 maçta görev yaptı ve 1 asist kaydetti.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz

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