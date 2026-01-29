×
Futbol Haberleri

Beşiktaş'tan rekor satış! 71.3 milyon euroluk gelir

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

Beşiktaş, bu sezon oyuncu satış ve kiralama bedellerinden 71.3 milyon Euro kazandı. Abraham, 21 milyon Euro ile siyah-beyazlıların sattığı en pahalı ikinci isim oldu.

Beşiktaş, İngiliz forvet Tammy Abraham’ın satışından elde ettiği gelirle, kulüp tarihinin en yüksek bedelli ikinci transfer satışına imza attı. Kartal’da sadece 7 ay oynayan Abraham, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle bir başka İngiliz ekibi Everton’a imza atan Cenk Tosun’u takip etti. Rus ekibi Spartak Moskova’ya sezon başında 20,7 milyon Euro’ya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise siyah-beyazlıların en yüksek bonservis rakamını aldığı üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Sadece üç satıştan 48.7 milyon Euro

Ayrıca siyah beyazlılar bu sezon takımdan gönderdiği isimlerden toplamda 51.7 milyon Euro’luk gelir elde ederek kulüp rekorunu kırdı. Beşiktaş, bu sezon Tammy Abraham’dan 21, Gedson Fernandes’den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz’dan 7 milyon Euro olmak üzere 48,7 milyon Euro kazandı. Rafa Silva da 5 milyon Euro’ya gönderildi. Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan El-Musrati’den 2 ve Ernest Muci’den ise 1 milyon Euro kazanç sağladı. Kartal böylece kasasını doldurarak olası transferler için limitlerinde yer açtı.

En yüksek bedelle satılan 6. futbolcu

Tammy Abraham, Aston Villa’ya transferiyle Türkiye’de en yüksek bonservis bedeliyle satılan 6. oyuncu konumuna geldi. Galatasaray, Fransız Sacha Boey’i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu’nu 30’ar milyon Euro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye’de bonservis rekoru kırmıştı. Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22’şer milyon Euro’ya satıldılar.

BEŞiKTAŞ’A BU SEZON PARA KAZANDIRAN iSiMLER

TÜRKiYE’DE EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN iLK 10 FUTBOLCU

