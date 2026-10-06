×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Rashica ve sakatlık açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Milot Rashica#Sakatlık
Beşiktaştan Rashica ve sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 16:25

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'ya ilişkin açıklama yayınladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica'nın tedavisine başlandığı duyuruldu. 

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde oldu:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Milot Rashica#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!