Beşiktaş'tan Rashica ve sakatlık açıklaması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Rashica'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde oldu:

Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.