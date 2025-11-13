Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya kafa izni!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta bir süredir takımla uyum sorunları olduğu bilinen, performansında da dalgalanmalar yaşayan Rafa Silva İstanbul’dan ayrılarak ülkesi Portekiz’e gitti. Bir süredir huzursuz olduğu gözlemlenen Rafa Silva’nın bu ani gidişi kafalarda soru işareti yaratırken siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın yıldız oyuncunun ailevi sorunlar nedeniyle kendisinden izin istediğini söyledi. Silva’nın ailesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kafasının karışık olduğunu belirten Yalçın şunları söyledi:

‘Bize her zaman katkı sağlayacak’

"Rafa Silva kendisini kanıtlamış, Beşiktaş’a da yararlı bir oyuncu. Maç eksiği, antrenman eksiği dahi olsa her zaman kadroda yer veriyoruz çünkü her zaman katkı sağlayabilecek çapta bir isim. Ama o da nihayetinde bir insan, onun da ailesi var, onun da sıkıntıları olabiliyor. Bizden izin istedi biz de anlayışla karşıladık. Umarım kısa sürede sorunlarını çözer ve döner.” Yalçın siyah beyazlı kulübün talimatları gereği, izinli dahil olsalar oyuncuların yurt dışına giderken yönetimi bilgilendirdiğini, Silva’nın bugün (perşembe) döneceğini söyledi.

Yalçın’la sorun yaşadığı iddia edilmişti

Rafa'nın Portekiz’e gitmesi ‘Acaba ayrılacak mı?’ sorusunu da akıllara getirmişti ancak Yalçın’ın açıklaması yüreklere su serpti. Zira yıldız futbolcunun, Sergen Yalçın ile arasındaki ilişki tamamen kopma noktasına geldiği bu yüzden de Silva’nın Yalçın’ın teknik direktörlüğe devam ettiği sürece Beşiktaş’ta oynamak istemediğini kulüp yönetimine ilettiği iddia edilmişti. Rafa Silva’nın son dönemdeki mutsuz, huzursuz, tavırlı duruşunun ve performansındaki dalgalanmaların da aile içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı olduğu ortaya çıkmış oldu.