×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Rafa Silva'nın sakatlığına dair açıklama: Herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Bel Ağrısı
Beşiktaştan Rafa Silvanın sakatlığına dair açıklama: Herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 17:05

Beşiktaş, Rafa Silva hakkında yaptığı sakatlık açıklamasında, "Bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı.

Siyah beyazlıların konuya dair açıklaması şu şekilde oldu: 

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Bel Ağrısı

BAKMADAN GEÇME!