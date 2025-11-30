Beşiktaş'tan Rafa Silva ve transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıç'ın sözleri;

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

Kılıç, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Geçen hafta dört maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi üç maçımız kaldı. Üç maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla Ümraniye'de her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız ve ligi de en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

RAFA SILVA

Haberin Devamı

Asbaşkan Murat Kılıç, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile ilgili bir soruya, "Rafa Silva çalışıyor. Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eksik bölgelere transfer istediğini vurgulayarak, "Duruma göre dört veya beş transfer yapacağız." dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUZ"

Siyah-beyazlı takımın deplasman performansına ilişkin bir soruya ise Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Takımımız çok yeni. Bu sene yaklaşık 8-9 yeni oyuncu birbirlerine alışma süreci geçiriyor. İçeride de deplasmanda da her geçen gün daha iyi oynuyorlar. Bir fark yok." yanıtını verdi.