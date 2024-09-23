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Beşiktaş'tan Rafa Silva tepkisi: Durduramayacaksınız

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig
Beşiktaştan Rafa Silva tepkisi: Durduramayacaksınız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

Sezonun en çok faule maruz kalan oyuncularından biri olan Rafa 6. dakikada Robin Yalçın’ın müdahalesiyle yer kaldı, tepki gecikmedi.

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Maç başına 2.65 faul ortalaması ile ligin en çok faul yapılan oyuncularından biri olan Rafa Silva, Eyüpspor karşısında sert bir müdahalenin hedefi oldu. Maçın 6. dakikasında atak geliştiren Portekizli futbolcu kayarak gelen Robin Yalçın’ın hamlesiyle yerde kaldı. Rafa Silva’nın acı içinde kıvrandığı pozisyona taraftarlar tepki gösterirken hakem Zorbay Küçük, Robin Yalçın’ı sarı kartla cezalandırdı.

ANINDA REAKSiYON

Beşiktaş Kulübü de maçın devre arasında son haftalarda sert faullere maruz kalındığı belirtilen takımın yıldızı Rafa Silva’nın fotoğrafını “Durduramayacaksınız!” mesajıyla paylaştı.

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#Beşiktaş#Rafa Silva#Süper Lig

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