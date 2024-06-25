Beşiktaş'tan Rafa Silva sürprizi! Fenerbahçe de istiyordu ama...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini geçiren ve yeni sezon öncesi takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah - beyazlılar, bonservisi elinde bulunan Rafa Silva transferinde önemli mesafe kat etti.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile görüşmelere başladı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sercan Dikme'nin haberinde ise siyah - beyazlıların Portekizli yıldızla 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Haberin devamında tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

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Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın projesinden etkilendiği teklifi kabul ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 52 resmi maça çıkan Silva, 22 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.