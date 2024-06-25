Beşiktaş'tan Rafa Silva sürprizi: 3 yıllık anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe de istiyordu...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini geçiren ve yeni sezon öncesi takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah - beyazlılar, bonservisi elinde bulunan Rafa Silva transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva ile her konuda anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Portekizli futbolcu Rafa Silva, bu akşam 20:30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Rafa Silva ile birlikte uçaktan paylaşım yaptı.

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3 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberinde ise siyah - beyazlıların Portekizli yıldızla 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın projesinden etkilendiği teklifi kabul ettiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 52 resmi maça çıkan Silva, 22 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.