Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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