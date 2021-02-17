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GeriFutbol Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlanıp oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaştan Rachid Ghezzal için sakatlık açıklaması

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