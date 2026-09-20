Beşiktaş'tan penaltı ve kırmızı kart beklentisi: Serdal Adalı'dan sert tepki

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ise gündem oldu.

PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Dusan Vlahovic, Bates ile girdiği ikili mücadelenin ardından Amedspor ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun ardından penaltı itirazında bulunurken, hakem Ali Şansalan müdahaleyi hücum faulü olarak değerlendirdi.

Pozisyonun ardından VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'den de inceleme uyarısı gelmedi.

SERDAL ADALI'DAN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarına tepki gösterdi.

İşte Adalı'nın açıklamaları;

"Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum."

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"Uyduruk bir penaltı kazandık"

"Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!"

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"Sayın başkan, Riva'da bir görüşmeniz olacak mı?"

"Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler. Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar!

TRIO'DAN PENALTI VE KIRMIZI KART YORUMU

Vlahovic ile Bates arasında yaşanan pozisyon, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun Trio programında da değerlendirildi.

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Eski hakemlerden Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Seçim Demirel, pozisyonda penaltı ve kırmızı kart kararı verilmesi gerektiği görüşünü savundu.

Bülent Yıldırım: "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burada hücum faul yok, eminim. Tutma, çekme, şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak."

Aleks Taşçıoğlu: "Vlahovic'in herhangi bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi."

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Seçim Demirel: "Bates etkili bir şekilde rakibini durdurdu, hiçbir şekilde topla oynama niyeti yok. Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu."