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Beşiktaş'tan penaltı isyanı! Maç esnasında paylaşıldı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Beşiktaştan penaltı isyanı Maç esnasında paylaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 21:55

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, Jackson Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirirken siyah beyazlılardan maç esnasında tepki geldi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Çaykur Rizespor ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Siyah beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi.

Beşiktaş, pozisyonun videosunu paylaştı ve "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerine yer verdi.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Çaykur Rizespor

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