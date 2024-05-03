Beşiktaş'tan penaltı isyanı! Maç esnasında paylaşıldı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.
Mücadelenin 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Çaykur Rizespor ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan, VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Siyah beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi.
Beşiktaş, pozisyonun videosunu paylaştı ve "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş'ın penaltı paylaşımıhttps://t.co/lKm7dRCoJY
Beşiktaş'ın penaltı paylaşımıhttps://t.co/lKm7dRCoJY—Spor Arena (@sporarena) May3, 2024