Beşiktaş'tan orta sahaya bir takviye daha! Yıldız oyuncunun uçağı hazırladı

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Beşiktaş'ta orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki Richard Rios konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Benfica forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için temaslarını sürdüren Beşiktaş, transferi bitirmek adına yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim, Rios'a 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme hazırladı.

Kolombiyalı ön libero Rios'un piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

BENFICA, ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAYA SICAK

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Siyah-Beyazlılar daha önce de Rios için Benfica'nın kapısını çalmış ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinden kadrosuna katmak istediğini iletmişti. Portekiz basınında yer alan son bilgilere göre Benfica da bu seçeneğe sıcak bakıyor. Ancak kulübün kiralama bedeli olarak 3 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

PALHINHA'NIN TRANSFERİ BEŞİKTAŞ'A YARADI

Rios'un Benfica'daki geleceğini etkileyebilecek en önemli gelişmelerden biri ise Joao Palhinha transferi oldu. Benfica'nın orta saha rotasyonuna Palhinha'yı dahil etmesiyle birlikte Kolombiyalı oyuncunun forma rekabetinde geriye düşebileceği değerlendiriliyor. Bu durumun Rios'un ayrılık kararını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Richard Rios yarışında Beşiktaş'ın karşısındaki en önemli rakiplerden biri ise Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar'ın da 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği, Benfica ile temas kurduğu ve Kolombiyalı orta saha için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş Yönetimi ise transferi rakibine kaptırmamak için görüşmelerini hızlandırırken, önümüzdeki günlerde Benfica ile yapılacak pazarlıkların Rios’un geleceğinde belirleyici olması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, 2030’a kadar sözleşme planladığı Richard Rios’u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayarak orta saha sorununa çözüm bulmayı hedefliyor.

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PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz 27 milyon Euro karşılığında Palmeiras'tan transfer edilen Rios, Benfica formasıyla bugüne çıktığı 51 maçta 8 gol - 7 asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.