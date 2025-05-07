Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! İlk görüşme gerçekleşti

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Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş Scout Ekibi, Slovakya takımı Dunajska Streda forması giyen 21 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo’yu izlemeye aldı.

Siyah-beyazlıların Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın da Dunajská Streda kulübününün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

MAHMUDU BAJO'NUN KARİYERİ

2021 yazında ülkesi Gambiya'dan ayrılarak İspanyol ekibi Granada'nın U19 takımına dahil olan ve 2 yıl burada eğitim alan Bajo, 2023 yazında Slovak ekibi Podbrezova'ya ve bu sezonun başında da Dunajska Streda'ya transfer oldu.

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Slovakya'da iki farklı takımın formasıyla bugüne dek 63 resmi maça çıkan Bajo, 2 asist üretirken toplamda 22 sarı kart gördü.