Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu! Ve o detay...

Haberin Devamı

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı.

Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı.

Söz konusu videoda Mehmet Özdilek'in "Alacağım bir yolcu daha var" sözü ise taraftarı heyecanlandırdı.

İşte tanıtım videosu;