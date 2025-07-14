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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu! Ve o detay...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Yaz Transfer Dönemi
Beşiktaştan Orkun Kökçüye özel tanıtım videosu Ve o detay...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 22:34

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu yayımladı.

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Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı.

Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı.

Söz konusu videoda Mehmet Özdilek'in  "Alacağım bir yolcu daha var" sözü ise taraftarı heyecanlandırdı. 

İşte tanıtım videosu;

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Yaz Transfer Dönemi

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