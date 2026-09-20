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Beşiktaş'tan Okan Buruk ve yayıncı kuruluş tepkisi: Hukuki süreç başlamıştır

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#Beşiktaş#Okan Buruk#Beın Sports
Beşiktaştan Okan Buruk ve yayıncı kuruluş tepkisi: Hukuki süreç başlamıştır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 12:35

Beşiktaş kulübü, Trabzonspor maçında Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajın yayınlanmasına tepki açıklamasında bulundu.

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Beşiktaş'ın resmi yayın organından yapılan açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart görmesinin ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajın yayınlanmasına  tepki gösterildi.

Siyah beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Kamuoyuna Duyuru

Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.

Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

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Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Beşiktaş JK

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#Beşiktaş#Okan Buruk#Beın Sports

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