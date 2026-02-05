Beşiktaş'tan 'oh' dedirten transfer!

Haberin Devamı

Transferde gaza basan Beşiktaş Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan’ın ardından, Abraham’ın ayrılması ile boşalan santrfor mevkisi için Güney Koreli Hyeon-gyu Oh’u İstanbul’a getirip 3.5 yıllık imza attırdı. Siyah beyazlılar KAP’a gönderilen açıklamada, “Hyeon-gyu Oh’un transferi için oyuncu ve Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14 milyon Euro ödenecektir” açıklamasını yaptı.

MiLLi FORMAYI 24 KEZ GiYDi

Hybun-Gyu Oh, Orkun Kökçü (25 milyon Euro) ve Gedson’un (16 milyon Euro) ardından kulüp tarihinin en pahalı 3. transferi oldu. Bu sezon Genk’te 32 resmi maça çıkan Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Milli Takımda ise 24 maçta 6 gol kaydetti..