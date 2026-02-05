×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan 'oh' dedirten transfer!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hybun-Gyu Oh#Transfer
Beşiktaştan oh dedirten transfer
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılması sonrası Güney Koreli santraforu İstanbul'a getirip imza attırdı.

Transferde gaza basan Beşiktaş Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan’ın ardından, Abraham’ın ayrılması ile boşalan santrfor mevkisi için Güney Koreli Hyeon-gyu Oh’u İstanbul’a getirip 3.5 yıllık imza attırdı. Siyah beyazlılar KAP’a gönderilen açıklamada, “Hyeon-gyu Oh’un transferi için oyuncu ve Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14 milyon Euro ödenecektir” açıklamasını yaptı.

MiLLi FORMAYI 24 KEZ GiYDi

Hybun-Gyu Oh, Orkun Kökçü (25 milyon Euro) ve Gedson’un (16 milyon Euro) ardından kulüp tarihinin en pahalı 3. transferi oldu. Bu sezon Genk’te 32 resmi maça çıkan Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Milli Takımda ise 24 maçta 6 gol kaydetti..

