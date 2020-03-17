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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd yalanlaması

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Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd yalanlaması
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Beşiktaş Kulübü, Georges N’Koudou ve Tyler Boyd'un idmana çıkmak istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde

Bugün basında ‘Beşiktaş’ta Georges N’Koudou ve Tyler Boyd idmana çıkmak istemedi’ başlığıyla yayınlanan haber, tamamen gerçek dışıdır.

Georges N’Koudou ile Tyler Boyd’un teknik ekibimizden, takımımızın dün sabah gerçekleştirdiği idmana katılmama talebi olmamıştır ve söz konusu futbolcularımız çalışmada yer almıştır. Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Saygılarımızla

Beşiktaştan NKoudou ve Boyd yalanlaması

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