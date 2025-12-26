Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok için kadro dışı kararı!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal için yeni karar alındı.

Siyah-beyazlılar, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Kulüpte kalması halinde takımdan ayrı çalışacakları bildirildi.

Beşiktaş, sezon içerisinde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlıklarını da almıştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüzden Açıklama

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK