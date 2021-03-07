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GeriFutbol Beşiktaş'tan müthiş iç saha performansı! Tek rakibi Manchester City
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 08:41 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan müthiş iç saha performansı! Tek rakibi Manchester City

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Beşiktaş'tan müthiş iç saha performansı! Tek rakibi Manchester City

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçen Beşiktaş, iç sahadaki üstün performansını sürdürdü. Sergen Yalçın'ın ekibi, dünyanın en formda takımı olan Manchester City ile birlikte bu sezon iç sahada en çok galibiyet alan takım konumunda.

Beşiktaş, Gaziantep FK galibiyetiyle bu sezon ligdeki 11. iç saha galibiyetini aldı. Vodafone Park'ta çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Siyah-beyazlılar 32 gol atıp 8 gol yedi.

Tek rakibi Manchester City

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Beşiktaş'ın iç sahadaki 11 galibiyetine yaklaşan tek takım var: Manchester City. Pep Guardiola'nın takımı, Etihad'da çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Manchester City evinde 31 gol atıp 9 gol yedi.

Premier Lig'de Manchester City'den sonra iç sahada en çok galibiyet alan West Ham United 7 kez kazanabildi. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın 9 iç saha galibiyeti bulunuyor.

Beşiktaştan müthiş iç saha performansı Tek rakibi Manchester City

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