Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 20:29

eşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, dün oynanan St. Patrick's maçında oyuna devam edemeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

#Beşiktaş#Mustafa Hekimoğlu#Sakatlık

