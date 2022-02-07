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Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç hamlesi! Transfer için Konyaspor da devrede

#Beşiktaş#Mustafa Eskihellaç#Transfer Haberleri Beşiktaş
Beşiktaştan Mustafa Eskihellaç hamlesi Transfer için Konyaspor da devrede

Süper Lig'de dün akşam Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Oyuncuyu Konyaspor da çok istiyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, Akdeniz ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig heyecanı devam ederken, siyah beyazlılarda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Asist Analiz'in özel haberine göre Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Mustafa Eskihellaç, bu sezon Yeni Malatyaspor'da 21 maçta forma giydi 3 gol ve 3 asiste imza attı.

KONYASPOR DA TRANSFERDE ISRARCI

Öte yandan Eskihellaç'ı Beşiktaş dışında Konyaspor da kadrosuna katmak istiyor. Yeşil beyazlıların Malatyapor'a bu doğrultuda teklif yaptığı ifade ediliyor.

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#Beşiktaş#Mustafa Eskihellaç#Transfer Haberleri Beşiktaş

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