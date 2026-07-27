Beşiktaş'tan Mohamed Salah açıklaması: 'İllegal bir iştir, masadan kalktık!'

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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özen, gündeme dair konuşurken, Mohamed Salah transferinde dair merak edilenleri açıkladı.

İşte Özen'in açıklamaları;

"PLANLAMAYI GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ YAPTIK"

"Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık."

"TRANSFER BÖLÜMÜNÜ 3'E BÖLDÜK"

"Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz."

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"BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI"

"Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim.

Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı!

Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı."

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"ŞİMDİLİK RAFA KALKTI"

"Beşiktaşlılık değerlerini ben de biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır."

"KESİN OLARAK BİTTİ Mİ?"

"Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar."

"AKSAMA VEYA DURMA YOK"

"Trossard transferinden sonra hiçbir transferin olmaması işin aksaması veya durması anlamına gelmiyor. Bu şekilde planlamıştık. Neden böyle yaptık? Maç tarihleri açık ve tescil tarihleri belli. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar aldığımız oyuncuları zaten hiçbir oyuncuyu listeye yazamayacaktık."

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DUSAN VLAHOVIC

"Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz.

Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek.

Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum."