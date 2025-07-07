×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Milan'ın golcüsüne teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Milan
Beşiktaştan Milanın golcüsüne teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 22:19

Beşiktaş; David Jurasek ve Tammy Abraham'dan sonra gözünü İtalyan devi Milan'ın forveti Noah Okafor'a dikti.

Haberin Devamı

Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN İTALYA ÇIKARMASI!

Fanatik'in derlediği SKY Sports DE'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'da top koşturan Noah Okafor için harekete geçti.

Haberin detaylarında Alman ekiplerinden Werder Bremen ve RB Liepzig'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcuya, teklif yaptığı aktarıldı.

Gözden KaçmasınVictor Osimhen, Galatasaraya Evet dedi Sıra NapolideVictor Osimhen, Galatasaray'a 'Evet' dedi! Sıra Napoli'deHaberi görüntüle

GEÇEN SEZON OKAFOR

İsvirçeli futbolcu, geçtiğimi sezon İtalyan ekibiyle 21 maçta 595 dakika süre aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşayan 1.85 boyundaki oyuncu, 2 de asist katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Milan

BAKMADAN GEÇME!