Beşiktaş'tan Milan'ın golcüsüne teklif!

Haberin Devamı

Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN İTALYA ÇIKARMASI!

Fanatik'in derlediği SKY Sports DE'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'da top koşturan Noah Okafor için harekete geçti.

Haberin detaylarında Alman ekiplerinden Werder Bremen ve RB Liepzig'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcuya, teklif yaptığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON OKAFOR

İsvirçeli futbolcu, geçtiğimi sezon İtalyan ekibiyle 21 maçta 595 dakika süre aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşayan 1.85 boyundaki oyuncu, 2 de asist katkısı sağladı.