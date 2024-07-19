Beşiktaş'tan Merih Demiral hamlesi! Görüşmeler başladı...

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Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren, transferde ise Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, milli yıldız Merih Demiral'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre EURO 2024 sonrası yeniden Avrupa kulüplerinin radarına giren milli stoper için Beşiktaş ile Al Ahli arasındaki görüşmeler başladı. Geçen yaz Merih'i 16,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığın da transfer eden Suudi Arabistan ekibi, Beşiktaş'tan 15 milyon euro bonservis isteyince süreç kiralama formülüne döndü.

Al Ahli ile kiralama odaklı görüşmeler yapacak olan Siyah-beyazlı yönetim, kulübü ikna edebilirse Merih ile maaş görüşmeleri yapılacak.

65 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

26 yaşındaki A Milli oyuncunun Al Ahli ile 2026’ya kadar kontratı bulunuyor. Alanyaspor’da yaptığı patlama sonrası 2019’da 8 milyon euroya Sassuolo’ya giden ve hemen ardından 19.5 milyon euro karşılığında Juventus’un yolunu tutan başarılı savunmacı için 2022’de Atalanta 21 milyon euro ödemişti. Merih Demiral, geçen yaz ise 16.5 milyon Euro bonservisle sürpriz şekilde Al Ahli’ye transfer olmuştu. Merih’in Arabistan’da senelik kazandığı ücret, 10 milyon euronun üzerinde. Başarılı stoper için son 5 senede kulüpler toplamda 65 milyon euro bonservis ödedi.

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