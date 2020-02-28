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GeriFutbol Beşiktaş'tan 'Mehmetçik' vurgulu ilk 11 paylaşımı!
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 19:23,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan 'Mehmetçik' vurgulu ilk 11 paylaşımı!

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Beşiktaş'tan 'Mehmetçik' vurgulu ilk 11 paylaşımı!
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Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

Siyah - beyazlı kulüp, twitter ve instagram hesaplarından "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silüeti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk Bayrağı'nın vurgulandığı bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı, büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Beşiktaştan Mehmetçik vurgulu ilk 11 paylaşımı

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