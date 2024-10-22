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Beşiktaş'tan Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı

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#Beşiktaş#Mehmet Tuğra Yeşilyurt#Transfer
Beşiktaştan Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 16:57

Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

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Kaleci rotasyonunda problem yaşayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesi kulübün altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçıracak olması ve ikinci kaleci Ersin Destanoğlu'nun da henüz hazır olmaması Beşiktaş teknik heyetinin elini zora soktu.

Fransa’da siyah beyazlı ekibin kalesini 19 yaşındaki Göktuğ ya da 18 yaşındaki Emir koruyacakken, Beşiktaş'tan altyapı hamlesi geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-20 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz." denildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçta kaleye kimin geçeceği hakkında son kararı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst verecek.

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#Beşiktaş#Mehmet Tuğra Yeşilyurt#Transfer

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