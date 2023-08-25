×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’tan Masuaku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Masuaku#Konferans
Beşiktaş’tan Masuaku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 17:56

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü, sol bek Arthur Masuakunun çekilen MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuakunun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuakunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Demokratik Kongolu 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ikinci yarının başında yerini Bakhtiyor Zaynutdinova bırakmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Masuaku#Konferans

BAKMADAN GEÇME!