Beşiktaş’tan Masuaku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Beşiktaş Kulübü, sol bek Arthur Masuakunun çekilen MR sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuakunun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuakunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.



Demokratik Kongolu 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ikinci yarının başında yerini Bakhtiyor Zaynutdinova bırakmıştı.