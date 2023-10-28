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Beşiktaş'tan Masuaku ve Colley için sakatlık açıklaması

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#Beşiktaş#Sakatlık#Masuaku
Beşiktaştan Masuaku ve Colley için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 12:33

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında sakatlanan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Masuaku ve Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley’in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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#Beşiktaş#Sakatlık#Masuaku

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