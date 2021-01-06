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GeriFutbol Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e 6 aylık transfer teklifi!
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic'e 6 aylık transfer teklifi!

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Beşiktaş'ın Hırvat golcü Mario Mandzukic'e 6 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş, sezon başında da ilgilendiği Mario Mandzukic için bir kez daha teklfite bulundu. Siyah beyazlılar, Hırvat golcüye garanti ücreti az, şampiyonluk priminin yüksek olduğu bir teklif sundu.

A Spor'un haberine göre devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Mandzukic'e 6 aylık bir sözleşme önerdi.

Beşiktaştan Mario Mandzukice 6 aylık transfer teklifi

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Öte yandan Hırvat golcünün menajeri Bernardo Brovarone, futbolcunun İtalya'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Brovarone, ''İçimde bir his var. Fiorentina, Mario Mandzukic hakkında olumlu düşünüyor. Bu benim sahip olduğum bir öngörü. Mario, Haziran ayına kadar 1.8 milyon euro istiyordu. Ancak Fiorentina’ya gelmek ve yeniden Serie A’da oynamak için 1.5 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaştan Mario Mandzukice 6 aylık transfer teklifi

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