Beşiktaş'tan maç devam ederken hakem tepkisi: 'Kime VAR, kime YOK!' Dolmabahçe'de ofsayt ve penaltı beklentisi...

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'deki maç 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlılar ilk devrenin tamamlanmasıyla hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

"YORUMSUZ"

Konuk ekip, mücadelenin henüz 7. dakikasında Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Gol, bir süre VAR incelemesinde ofsayt kontrolü yapıldıktan sonra geçerlilik kazandı.

Siyah-beyazlı ekip ise bu karara devre arası sosyal medyadan tepki gösterdi. Beşiktaş, ofsayt çizgisinin çekildiği pozisyonu paylaşarak "YORUMSUZ" notunu düştü.

PENALTI BEKLENTİSİ

Beşiktaş, devrenin bitimine dakikalar kala 45+2. dakikada penaltı bekledi. Gaziantep FK ceza sahasının sol çaprazından kaleyi yoklayan Jota Silva, vuruşu yaparken yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından siyah-beyazlı futbolcuların gözleri müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'a döndü. Ancak Sağlam, oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş kulübü, bu karar için de sosyal medyadan tepki gösterdi. Pozisyonu paylaşan siyah-beyazlı ekip, "Kime VAR, kime YOK!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Karşılaşma sonrası ise Beşiktaş'tan uzun bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

“Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

“Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."