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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 19:37 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan loca açıklaması

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Beşiktaş'tan loca açıklaması
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Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park localarının öncelikli satış hakkının eski loca sahiplerine verileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır. Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır." denildi

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